"Несут продукты и лекарства": жители Уфы помогают молодым супругам-инвалидам

СЕГОДНЯ 13:18 2019-05-11T13:18:33+03:00

Молодые люди ютятся в маленькой комнате, но надеются, что когда-то получат квартиру

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Месяц назад «Комсомольская правда - Уфа» писала о молодых супругах-инвалидах, чья семья оказалась в сложной жизненной ситуации. 35-летний Сергей инвалид по зрению, а его 34-летняя жена Ксения передвигается на инвалидном кресле.

Молодые люди ютились в одной комнате, им не хватало денег на одежду, лекарства и медицинские принадлежности. Их история вызвала отклик в сердцах многих уфимцев.

- В последний месяц столько людей откликнулись… - рассказывает Ксения. – Они помогают и вещами, и деньгами, несут продукты. Одна девушка привезла нам памперсы и пеленки, другая собирает целую посылку, там и лекарства для глаз мужу, и препараты для меня. Мы очень благодарны всем, кто помогает!

По словам женщины, регулярно навещающей супругов, их жизнь стала потихоньку налаживаться.

- Сейчас, наверное, им пригодилась бы помощь волонтеров, чтобы навести порядок в доме, расставить мебель поудобнее, - уточняет она.

Напомним, если вы как-то хотите помочь семье Петровых, свяжитесь с Сергеем по номеру 8-965-663-02-08 или с Ксенией – 8-960-800-39-29.

ИСТОЧНИК KP.RU