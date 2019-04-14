«Люди не должны так жить…»: уфимцы собирают помощь для молодых супругов-инвалидов

Молодые супруги из Уфы Сергей и Ксения Петровы оказались в сложном положении. 35-летний Сергей инвалид по зрению, а его 34-летняя жена передвигается на инвалидном кресле. Пенсии семье хватает сугубо на продукты, лекарства и медицинские принадлежности, а найти работу – сложная задача.

- Я сейчас в поисках заработка, - признается Сергей. – Но найти подходящее место сложно, дело ведь не только в моей инвалидности, оставлять свою жену надолго я тоже не могу. Ей периодически нужна помощь.

Сейчас супруги живут в небольшой комнате и очень надеются дождаться своей очереди на квартиру. Сергей встал на учет по жилью уже больше 20 лет назад, но пока результатов нет.

- В льготной очереди я числюсь 11-м, а в общей где-то совсем далеко. Мы уже дважды писали по этому поводу письма главе республики Радию Хабирову, надеялись, что удастся попасть на личный прием, но пока ответа нет… - рассказывает Сергей.

«Это дикий ужас»

- Я познакомилась с этими ребятами случайно, - рассказывает пенсионерка Альфия К. – Встретила на улице человека с палочкой, он не мог перейти дорогу. Я помогла ему, и мы разговорились. Он представился Сергеем. Оказалось, что он ищет приемщицу стеклотары. Вот только в руках у него ничего не было. Я удивилась, мол, зачем она тебе. А он сказал: «У меня дома есть банки, не знаю, примет ли она их, нам нужны деньги на еду».

Потом Альфия узнала, что Сергей и его супруга Ксения инвалиды.

- Они живут в одной комнате, соседи их постоянно обижают. Из-за них в ванну они уже не ходят, на кухню тоже. Одним словом, дикий ужас, - сокрушается Альфия.

По ее словам, Сергей прописан в Белебее. Там у него есть комната, но она настолько «убитая», что риелтор не взялся ее продавать. «Приехал Сережа ни с чем, расстроенный», - поясняет женщина.

При этом, несмотря на сложное положение, супруги живут душа в душу.

- Слышали бы вы, как он о Ксюше говорит, как в романах, мол, она настоящая рукодельница, вяжет пледы и готовит вкусно, - рассказывает пенсионерка.

Женщина старается помогать молодым супругам по мере сил, но это дается ей непросто: Альфия и сама имеет инвалидность.

- Я ходила к ним, все видела своими глазами, и мне так обидно стало за наших инвалидов и за себя, ведь я тоже инвалид. Люди не должны так доживать свою и так короткую жизнь… - вздыхает женщина.

«У них все старенькое»

По словам знакомых, молодые люди стесняются своего положения, поэтому не могут открыто попросить о помощи. Тем не менее, некоторым вещам они будут рады.

Например, семья нуждается в одежде и обуви. Они готовы принять в дар одежду 44-го размера – супруги носят одинаковые вещи. Кроме того, Сергею нужны брюки 27-го размера и обувь 40-го. Постельного белья у семьи тоже нет.

Большая статья расходов – лекарства, памперсы и пеленки. Все это молодым людям тоже необходимо.

Недавно Ксении удалили тромб, но едва она оправилась, как случилась новая напасть. Сейчас девушка находится на лечении в 13-й больнице из-за язвы желудка.

- Жене давно нужна новая инвалидная коляска, но из-за постоянных трат на лекарства и памперсы мы просто не можем накопить нужную сумму, - сетует мужчина.

Если вы хотите помочь семье Петровых вещами или медицинскими принадлежностями, свяжитесь с Сергеем по номеру 8-965-663-02-08 или с Ксенией – 8-960-800-39-29.