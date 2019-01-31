В Уфе массово эвакуируют школы и больницы из-за сообщений о взрывных устройствах

СЕГОДНЯ 10:00 2019-01-31T10:09:00+03:00

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Новая волна массовых эвакуаций началась в башкирской столице. Неизвестные сообщают о якобы заложенных взрывных устройствах в школах и больницах. В этой связи персонал, а также пациенты больниц и школьники в учебных заведениях незамедлительно эвакуируются. На данный момент известно об эвакуации двух больниц, в том числе инфекционной и детской больнице №17 и в центре переливания крови на улице Батырской.

Собственный источник «Комсомольской правды – Уфа» в одной из школ башкирской столицы сообщает, что эвакуация учеников и персонала коснулась также уфимских школ №№ 15, 114, 38 и 26.

Напомним, накануне «телефонные террористы» вновь взялись за старое – сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях больниц, школ и административных зданиях прокатились по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU