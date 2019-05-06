Количество жертв пожара в самолете имени Мустая Карима увеличилось до 41

СЕГОДНЯ 08:43 2019-05-06T08:49:28+03:00

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Количество погибших при пожаре в самолете имени Мустая Карима увеличилось до 41 человека.

Как сообщает федеральная «Комсомольская Правда», смертельный инцидент в московском аэропорту Шереметьево произошел вечером в воскресенье, 5 мая. По предварительным данным, после взлета в самолет Superjet, названный в честь великого башкирского писателя Мустая Карима, ударила молния. Находясь в воздухе, капитан решил развернуть самолет обратно в Шереметьево. При заходе судна на посадку в задней части самолета начался пожар.

Сегодня утром в Следкоме России сообщили, что при пожаре в салоне самолета погиб 41 человек, в том числе двое детей. Изначально сообщалось, что погибли 13 человек. По факту случившегося в ведомстве возбудили уголовное дело.

По словам очевидцев, эвакуация из горящего самолета усложнилась из-за того, что некоторые пассажиры оставили в проходе свой багаж.

Напомним, что на недавнем голосовании, жители республики выбрали, что уфимский аэропорт переименуют в воздушную гавань имени Мустая Карима.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU