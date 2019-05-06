Количество жертв пожара в самолете имени Мустая Карима увеличилось до 41
Количество погибших при пожаре в самолете имени Мустая Карима увеличилось до 41 человека.
Как сообщает федеральная «Комсомольская Правда», смертельный инцидент в московском аэропорту Шереметьево произошел вечером в воскресенье, 5 мая. По предварительным данным, после взлета в самолет Superjet, названный в честь великого башкирского писателя Мустая Карима, ударила молния. Находясь в воздухе, капитан решил развернуть самолет обратно в Шереметьево. При заходе судна на посадку в задней части самолета начался пожар.
Сегодня утром в Следкоме России сообщили, что при пожаре в салоне самолета погиб 41 человек, в том числе двое детей. Изначально сообщалось, что погибли 13 человек. По факту случившегося в ведомстве возбудили уголовное дело.
По словам очевидцев, эвакуация из горящего самолета усложнилась из-за того, что некоторые пассажиры оставили в проходе свой багаж.
Напомним, что на недавнем голосовании, жители республики выбрали, что уфимский аэропорт переименуют в воздушную гавань имени Мустая Карима.
Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...
ИСТОЧНИК KP.RU