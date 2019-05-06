2019-05-06T08:49:28+03:00
Происшествия

Количество жертв пожара в самолете имени Мустая Карима увеличилось до 41

Ситуацию прокомментировали в Следкоме
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Количество жертв пожара выросло до 41 человека.Количество жертв пожара выросло до 41 человека.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Количество погибших при пожаре в самолете имени Мустая Карима увеличилось до 41 человека.

Как сообщает федеральная «Комсомольская Правда», смертельный инцидент в московском аэропорту Шереметьево произошел вечером в воскресенье, 5 мая. По предварительным данным, после взлета в самолет Superjet, названный в честь великого башкирского писателя Мустая Карима, ударила молния. Находясь в воздухе, капитан решил развернуть самолет обратно в Шереметьево. При заходе судна на посадку в задней части самолета начался пожар.

Сегодня утром в Следкоме России сообщили, что при пожаре в салоне самолета погиб 41 человек, в том числе двое детей. Изначально сообщалось, что погибли 13 человек. По факту случившегося в ведомстве возбудили уголовное дело.

По словам очевидцев, эвакуация из горящего самолета усложнилась из-за того, что некоторые пассажиры оставили в проходе свой багаж.

Напомним, что на недавнем голосовании, жители республики выбрали, что уфимский аэропорт переименуют в воздушную гавань имени Мустая Карима.

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В минздраве Башкирии прокомментировали информацию о гибели ребенка из-за недостатка лекарств
Выбор молодых - наука, творчество, здоровье
На стройке в Уфе нашли тело 58-летнего мужчины
«Твари размножились в огромном количестве»: Жители Башкирии жалуются на нашествие тараканов
Из горящего дома в Башкирии эвакуировали 200 человек
В Башкирии прекращены поиски 72-летнего Рамиля Аюпова
В Башкирии лже-соцработницы украли у пожилой пары крупную сумму денег
В Уфе нетрезвый водитель во дворе протаранил шесть автомобилей
Нашли только сумку и платок: в Уфе разыскивают 43-летнюю Эльзу Байкову
Загоревшийся в Москве самолет носил имя башкирского поэта Мустая Карима
В Башкирии пропала без вести 77-летняя пенсионерка
Ревнивая жительница Башкирии ударила ножом предполагаемую соперницу
В Башкирии пропавшего без вести 27-летнего Александра Кирсанова нашли мертвым
В Уфе на канатной дороге застряли семь человек, в том числе двое детей
В Башкирии прекращены поиски 43-летней Гюзель Булатовой
Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в понедельник, 6 мая
В Башкирии полицейские разыскивают неизвестных, которые подожгли мечеть
Мумии жительницы Башкирии и ее маленького ребенка обнаружили в одной из квартир Калининграда