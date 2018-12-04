2018-12-06T15:11:17+03:00
Общество

Международный аэропорт Уфы получит имя Мустая Карима

Стали известны результаты голосования за название воздушной гавани
Павел КРАЙНОВ
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Народный поэт Башкирии победил в финальном голосованииНародный поэт Башкирии победил в финальном голосовании
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Сегодня стали известны окончательные итоги голосования по выбору нового имени международного аэропорта Уфы. Организаторы конкурса «Великие имена России» в прямом эфире на телеканале «Россия 1» назвали тех самых выдающихся уроженцев страны, в чью честь и назовут воздушные гавани 47 городов. В башкирской столице убедительную победу одержал народный поэт Башкирии Мустай Карим.

КАК ВЫБИРАЛИ

Проект «Великие имена России» стартовал в октябре и ставил своей целью объединить жителей региона в едином порыве любви к Родине и выдающимся землякам. Организаторы проекта, среди которых Общественная плата России, предложили самим жителям каждого из 47 городов выдвинуть на финальное голосование нескольких человек. Это могли быть как деятели культуры и науки, так военачальники и герои, правители или именитые космонавты и летчики.

В результате общественного обсуждения был составлен так называемый лонг-лист имен выдающихся уроженцев Башкирии, чьим именем предлагали назвать международный аэропорт «Уфа». После второго и третьего этапа большая часть их была отсеяна по тем или иным причинам. С 12 ноября стартовало финальное голосование. В финал прошли народный поэт Башкирии Мустай Карим, национальный герой башкирского народа Салават Юлаев и летчик, дважды герой Советского Союза, Муса Гареев.

Летчик Муса Гареев занял второе место в народном голосовании

Летчик Муса Гареев занял второе место в народном голосовании

КАК ГОЛОСОВАЛИ

Уже в ходе предварительного обсуждения кандидатур финалистов в республике не утихали, порой, ожесточенные споры. Некоторые общественные деятели принялись выискивать минусы у тех или иных кандидатов, другие и вовсе предлагали отменить голосование. За ненадобностью. Как бы то ни было, по данным Общественной палаты в Уфе победу в народном голосовании одержал Мустай Карим.

В прямом эфире телеканала «Россия 1» Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев заявил, что в некоторых городах будет второй тур. Более того, по его словам, итоги голосования вовсе не означают, что международный аэропорт тут же получит новое имя.

- На прошлой неделе президент издал указ о присвоении имен выдающихся деятелей географическим объектам. По представлению Общественной палаты, после общественного обсуждения, не только голосования, это очень важно. Некоторые имена вызывают социальное напряжение, нам этого не надо. После общественного обсуждения, через правительство, президент будет принимать решение, - подчеркнул Валерий Фадеев.

ЧТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ И СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ

Окончательные итоги народного голосования подведены, победу одержал Мустай Карим. Когда международный аэропорт получит его имя? На этот вопрос также ответил Валерий Фадеев.

- Все зависит от владельцев аэропорта. Мы ведем переговоры с ассоциацией владельцев аэропортов, ведь им придется кое-какие деньги потратить. Нас всегда упрекали, мол, вы тратите огромные деньги. Нет, пока никаких денег не тратилось, - отметил Фадеев.

По некоторым данным, переименование международного аэропорта «Уфа», смена интерьера и обновление вывесок может обойтись в 45 млн рублей.

Родные народного поэта Башкирии Мустая Карима прокомментировали итоги финального голосования.

Альфия Каримова, дочь поэта, в интервью порталу MKset.ru:

-Это огромная радость для нашей семьи, драгоценный подарок к 100-летию папы. Мы очень благодарны всем, кто поддержал на голосовании его кандидатуру. Для нас очень важно, что папино творчество продолжает жить в сердцах жителей Башкортостана. Теперь оно откроется и для всех гостей республики.

Тимербулат Каримов, внук поэта, учредитель Фонда имени Мустая Карима:

-Наша семья выражает искреннюю благодарность всем, кто отдал свой голос за Мустая Карима. Уверен, что участникам голосования пришлось сделать непростой выбор — все кандидаты, безусловно, выдающиеся исторические личности, внесшие неоспоримый вклад в развитие нашей республики. Для нас большая честь, что в год 100-летия Республики и векового юбилея Народного поэта Башкортостана воздушные ворота Уфы будут названы его именем.

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