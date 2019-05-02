«Слава Богу, мы смогли»: уроженец Башкирии рассказал о своем маленьком сыне, который заболел раком

СЕГОДНЯ 16:47 2019-05-02T16:47:15+03:00

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Читатели «Комсомольской правды - Уфа» помнят историю маленького Артема Набиханова. Годовалый малыш попал в реанимацию с подозрением на кишечную инфекцию, но диагноз оказался куда страшнее – гепатобластома, или рак печени.

Мальчику провели несколько сеансов химиотерапии, но опухоль не реагировала и продолжала расти, тогда родители отвезли Артема на лечение в Сеул. Там малышу удалили часть печени и снова начали химию., но счет за услуги оказался для семьи неподъемным – 84 тысячи долларов. К счастью, на помощь пришли неравнодушные люди, и деньги удалось собрать. Сейчас малыш чувствует себя лучше.

- У Артёма нормализовалось состояние и нас наконец-то выписали из больницы, слава Богу, мы смогли погасить сумму за лечение благодаря вашей поддержке и материальной помощи. Сейчас мы в домике, восстанавливаемся перед химией. От всего сердца благодарим Вас за помощь нашему малышу! – рассказал отец мальчика в социальных сетях.

По его словам, следующий курс химиотерапии запланирован на 4 мая. Семья надеется, что им хватит средств завершить лечение малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU