«Думали, кишечная инфекция»: 27-летний уроженец Башкирии пытается спасти жизнь своего годовалого сына, больного раком

Нет ничего хуже, когда болеет твой собственный ребенок, а ты совершенно бессилен перед этой страшной болезнью и отчаянно цепляешься за каждый шанс на его спасение. В этом на собственном примере убедился 27-летний уроженец Башкирии Руслан Набиханов, который борется за жизнь своего единственного сына.

Руслан Набиханов родился и вырос в маленьком башкирском городке Янауле. Пару лет назад он переехал в Сарапул, где познакомился со своей будущей женой Анной, а в ноябре 2017 года у супругов родился долгожданный первенец Артем. Когда малышу исполнился год, ребенок попал в реанимацию с подозрением на кишечную инфекцию, но диагноз оказался куда серьезнее – гепатобластома, или рак печени. Российские врачи отказали ребенку в госпитализации, и тогда родители отвезли Артема на лечение в Сеул, где его прооперировали и сейчас проводят химиотерапию. Вот только спасение жизни мальчика стоит миллионы рублей, и с каждым днем долг перед клиникой растет…

Несмотря на сильную боль, малыш продолжает улыбаться своим родителям

УЗИ ПОКАЗАЛО ОБЪЕМНУЮ ОПУХОЛЬ ПЕЧЕНИ

- Еще до рождения сына мы точно знали, как его назовем – Артем, что в переводе с древнегреческого означает «невредимый», - рассказывает Руслан Набиханов, отец мальчика. –Беременность у жены протекала идеально, Артем родился в срок здоровым и крепким малышом. До 11 месяцев он даже не болел ни разу, даже насморка никогда не было. Мы и нарадоваться не могли, какой у нас замечательный сын растет.

Однако 10 ноября, ровно за неделю до своего первого дня рождения, Артем попал в реанимацию. У мальчика неожиданно посинели губы, появились сильные боли в животе. Ребенок отказывался от еды и постоянно кричал и плакал от боли. Артема перевели в инфекционное отделение с диагнозом «кишечная инфекция неясной этиологии». Когда ребенка выписали, родители с ужасом заметили, что у сына сильно раздулся живот и снова обратились за консультацией к педиатру.

- Сыну тут же назначили УЗИ, анализы крови и рентген грудной клетки, - вспоминает Руслан Набиханов. – УЗИ показало объемное образование печени, а анализ крови выявил раковые клетки…

В конце ноября Артема на скорой перевезли в Ижевск и госпитализировали в отделение гематологии. Опухоль выросла до 12 сантиметров, и после многочисленных обследований врачи вынесли неутешительный диагноз – гепатобластома, то есть рак печени.

- Артему провели три курса химиотерапии, но опухоль не поддавалась лечению. – вздыхает отец мальчика. – УЗИ показало скопление жидкости в брюшной полости. Сыну поставили центральный катетер и назначили операцию по удалению этой жидкости, но в момент операции у Артема началось сильное кровотечение из-за разрыва печени, и его экстренно перевели в хирургию. Там врачи три часа боролись за жизнь нашего сына, и он выжил.

МЕТАСТАЗОВ В ОРГАНИЗМЕ НЕТ

После операции еще несколько дней мальчик находился в реанимации. У него постоянно падал гемоглобин, приходилось делать переливания крови и тромбоцитарной массы. Ребенок не мог самостоятельно питаться, поэтому приходилось кормить его через капельницы. У малыша появились серьезные осложнения: сердечная недостаточность, кишечная непроходимость, поскольку растущая опухоль сильно давила на близлежащие органы.

После Рождества мальчика перевели обратно в реанимацию, поскольку состоянии его сильно ухудшилось. Родители обращались в разные клиники, искали варианты трансплантации печени, но везде получали отказ. Артему начали проводить химиотерапию, но опухоль не поддавалась лечению и продолжала расти. Тогда Набихановы решились на последний шанс и отправили запрос в сеульскую клинику, и их пригласили в Южную Корею.

Руслан и Анна Набихановы отчаянно пытаются спасти жизнь своего долгожданного первенца

- Почему мы выбрали Южную Корею? Потому что лечение тут дешевле, чем в Германии и Израиле, есть возможность поэтапной оплаты, а главное, врачи тут дают хорошие прогнозы на полное излечение, - рассказывает Руслан Набиханов. – Мы хватались за каждую возможность, потому что наш сын – самое дорогое, что у нас есть.

В Сеуле Артему провели серьезную шестичасовую операцию – удалили правую пораженную долю печени. К счастью, метастазы еще не затронули остальные органы, поэтому врачи надеются, что химиотерапия поможет полностью убить раковые клетки.

- Артем – очень сильный мальчик. За первый год своей жизни он уже столько перенес – операцию, побочки от «химии», сильные боли, переливания крови. Но при этом он продолжает улыбаться и учит нас быть сильнее, радоваться каждому прожитому дню, - едва сдерживает слезы отец мальчика. – Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям, помогите нам спасти нашего сына!

Клиника выставила огромный счет на лечение – 84 тысячи долларов, это огромные деньги для семьи Набихановых, где каждая копейка уходит на лечение Артема. Родители организовали сбор в социальных сетях, но полностью собрать необходимую сумму до сих пор не удалось.

Если вы хотите помочь маленькому мальчику поскорее выздороветь и вернуться домой в Россию, то можете перевести посильную сумму на карту Сбербанка 2202 2001 9685 2535 (получатель Набиханов Руслан Радикович, отец Артема).