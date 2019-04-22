2019-04-22T12:57:36+03:00
Происшествия

«Трудно подобрать верные слова»: в Башкирии скончалась 37-летняя женщина, которой собирали кровь всем городом

Печальную новость сообщили родные Регины З
Ирина ЗИМИНА
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Регине было всего 37 лет.Регине было всего 37 лет.
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Сегодня, 22 апреля, оборвалась жизнь 37-летней жительницы Стерлитамака, которой всей республикой собирали кровь. Об этом сообщили родные женщины в социальных сетях.

- Трудно подобрать верные слова в эту трудную минуту. Я потрясена этой печальной новостью. Трудно её принять, - написала Рания А.

Напомним, что усопшая Регина З. оказалась в больнице №4 города Стерлитамак в тяжелом состоянии. Близкие сами до конца не понимали, что случилось с Региной.

Оказалось, что у женщины был острый дефицит железа, развилась так называемая железодефицитная анемия тяжелой степени. При госпитализации гемоглобин в ее крови был понижен до 25 г/л. Ей провели несколько переливай, 16 апреля показатели выровнялись, женщине стало лучше. Но, к сожалению, чуда не случилось – она умерла.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким Регины З.

ИСТОЧНИК KP.RU

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