2019-04-16T10:13:49+03:00
Общество

Стало известно, из-за чего 37-летняя жительница Башкирии оказалась в реанимации

Женщине собирали кровь всем городом
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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На днях родные и друзья 37-летней Регины Заплатиной обратились к жителям республики с просьбой о помощи. Женщина оказалась в больнице №4 города Стерлитамак в тяжелом состоянии. Близкие сами до конца не понимали, что случилось с Региной.

Оказалось, что у женщины был острый дефицит железа, развилась так называемая железодефицитная анемия тяжелой степени. При госпитализации гемоглобин в ее крови был понижен до 25 г/л. Ей провели несколько переливаний и сейчас показатели выровнялись, женщине стало лучше.

В Республиканской станции переливания крови пояснили, что потребности в донорах крови для Регины сейчас нет. Эту информацию подтвердили и близкие. По их словам, крови сдали очень много.

ИСТОЧНИК KP.RU

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