2019-04-19T13:36:16+03:00
Происшествия

Постоянно ругалась со старшими: стали известны подробности избиения бабушки завучем башкирской школы

Женщина избила пенсионерку после безобидного замечания
Рустем АХУНОВ
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Завуч из поселка Прибельский избила 79-летнюю пенсионеркуЗавуч из поселка Прибельский избила 79-летнюю пенсионерку
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Жители поселка Прибельский рассказали о завуче местной школы, избившей пенсионерку за замечание о громкой музыке.

Напомним, что история произошла еще 7 апреля. Поздней ночью 79-летняя Азия Ризбаева вышла на улицу и попросила людей, сидевших в автомобилей под окнами дома, убавить громкость музыки. В ответ на это из машины вышла 30-летняя Алена Кинзягулова и избила старушку. Дошло до того, что врачи диагностировали у бабушки сотрясение мозга. Примечательно, что нападавшая работает завучем в местной школе. Дело дошло до полиции.

Журналистов телеканала «Вся Уфа» коллеги горе-преподавателя отказались пускать в школу. С самой женщиной корреспондентам поговорить так и не удалось – Кинзягулова находится на больничном. Оказалось, что нападавшая обратилась к стражам порядка со встречным иском в полицию. Она заявила, что бабушка выбила ей зубы.

Однако один из водителей школы объяснил, что Кинзягулова ранее весьма грубо говорила со старшими по возрасту коллегами.

Сейчас пострадавшая пожилая женщина добивается, что избившую ее педагога уволили из школы.

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Вот уже вторую неделю небольшое село Прибельский в Кармаскалинском районе Башкирии горячо обсуждает избиение школьным педагогом 79-летней пенсионерки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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