«Все лицо – сплошной синяк»: в Башкирии школьный завуч жестоко избила пенсионерку

Вот уже вторую неделю небольшое село Прибельский в Кармаскалинском районе Башкирии горячо обсуждает избиение школьным педагогом 79-летней пенсионерки.

Как рассказала дочь потерпевшей, эта неприятная история произошла в ночь на 7 апреля. Пожилая женщина проснулась в два часа ночи от громкой музыки. Выглянув в окно, Азия Р. увидела, что музыка доносится из салона автомобиля, припаркованного прямо под окнами дома. Пенсионерка вышла во двор, чтобы попросить убавить музыку, но в ответ получила оскорбления и удар в лицо.

- Мама сделала безобидное замечание, а за это ее начали избивать. Моя мама – ветеран труда, инвалид третьей группы и недавно перенесла операцию на сердце, - рассказывает возмущенная женщина. – Все лицо превратилось в сплошной синяк.

Пожилая женщина была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Врачи диагностировали у нее множественные гематомы лица и левого бедра, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Родственники убедили Азию Р. написать заявление в полицию.

Самое поразительное в этой истории, что драчуньей, поднявшей руку на пенсионерку, оказалась завуч по воспитательной работе из местной школы. При этом сейчас педагог пытается убедить, что это она – пострадавшая сторона, мол, бабушка сама на нее с кулаками набросилась.

- Вы можете поверить, что старая 80-летняя бабушка ростом полтора метра может избить молодую 30-летнюю женщину? Видно же, что маму ударили по лицу не один раз, и, возможно, не рукой, а каким-то предметом, - возмущается дочь пенсионерки. – Как может после этого человек называть себя учителем?!

«ЖАЛЬ, ЧТО В ШКОЛЕ РАБОТАЮТ ТАКИЕ ЛЮДИ»

Большинство комментаторов встали на защиту пожилой женщины, осудив действия драчливого педагога.

- Имея статус завуча по воспитательной работе, она распивала алкоголь в автомобиле, с мужчинами и не раз была замечена в нетрезвом и неадекватном состоянии. Ни уважения к пожилому возрасту, ни стыда, ни совести у нее нет! Жаль, что в школе работают такие люди. Рядом с детьми им не место! – негодует Елена Д.

А вот некоторые сельчане усомнились, что синяки пенсионерка получила именно от учителя.

- Знакомая продавец рассказала, что бабулю неоднократно избивала родная дочь. И до этого ее часто видели с синяками. Так что была ли драка, или на данной новости просто кто-то хочет заработать? – задается вопросом Регина Н.

Сейчас обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

- В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.