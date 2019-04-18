2019-04-18T10:06:09+03:00
Общество

БашГУ дебютировал в мировом рейтинге Round University Ranking - 2019

Университет оказался на 21 месте среди лучших вузов России
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Фото: пресс-центр БашГУФото: пресс-центр БашГУ
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Согласно данным мирового рейтинга Round University Ranking - 2019, Башкирский государственный университет успешно дебютировал на 635 месте в мире и занял 21 место среди лучших университетов России. Также БашГУ стал лидером в списке республиканских вузов, попавших в рейтинг.

В этом году участие в рейтинге приняли более 900 вузов из 80 стран мира. Россия заняла второе место по количеству университетов-участников, уступив только США.

В рамках рейтингового исследования университеты оценивались по системе из 20 индикаторов - показателей деятельности вуза в 4 ключевых направлениях: «Качество преподавания», «Качество исследований», «Уровень интернационализации» и «Уровень финансовой устойчивости».

По данным независимой экспертной оценки, БашГУ опередил ряд федеральных и национальных исследовательских вузов: Дальневосточный федеральный университет, Сибирский федеральный университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники», Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева, Казанский национальный исследовательский технологический университет и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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