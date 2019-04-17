Минздрав Башкирии назвал истинную причину госпитализации писателя Дмитрия Быкова
В республиканском Минздраве рассказали о состоянии знаменитого писателя Дмитрия Быкова, которого вчера экстренно доставили в реанимацию уфимской клиники №22 с подозрением на инсульт.
- В настоящий момент диагноз «инсульт» не подтвержден, состояние Быкова по-прежнему остается стабильно тяжелым. Сейчас с ним работают лучшие специалисты республики, которые делают все возможное, чтобы улучшить его состоянии, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Также в республиканском Минздраве добавили, что врио главы Башкирии Радий Хабиров в курсе инцидента с Дмитрием Быковым; он пообещал взять ситуацию под свой контроль.
Напомним, что знаменитый журналист внезапно почувствовал себя плохо вчера, 16 апреля, когда летел в Уфу, чтобы провести здесь лекцию. Мужчину экстренно на скорой госпитализировали в нейрореанимацию. Сейчас Дмитрий Быков находится в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи диагностировали у него отек мозга. На ближайшем врачебном консилиуме будет принято решение – оставить ли писателя в уфимской клинике или перевезти в Москву.
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ИСТОЧНИК KP.RU