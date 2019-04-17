Минздрав Башкирии назвал истинную причину госпитализации писателя Дмитрия Быкова

СЕГОДНЯ 13:51 2019-04-17T13:51:28+03:00

Подозрения врачей на инсульт до сих пор не подтвердились

Изменить размер текста: A A

В республиканском Минздраве рассказали о состоянии знаменитого писателя Дмитрия Быкова, которого вчера экстренно доставили в реанимацию уфимской клиники №22 с подозрением на инсульт.

- В настоящий момент диагноз «инсульт» не подтвержден, состояние Быкова по-прежнему остается стабильно тяжелым. Сейчас с ним работают лучшие специалисты республики, которые делают все возможное, чтобы улучшить его состоянии, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в республиканском Минздраве добавили, что врио главы Башкирии Радий Хабиров в курсе инцидента с Дмитрием Быковым; он пообещал взять ситуацию под свой контроль.

Напомним, что знаменитый журналист внезапно почувствовал себя плохо вчера, 16 апреля, когда летел в Уфу, чтобы провести здесь лекцию. Мужчину экстренно на скорой госпитализировали в нейрореанимацию. Сейчас Дмитрий Быков находится в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи диагностировали у него отек мозга. На ближайшем врачебном консилиуме будет принято решение – оставить ли писателя в уфимской клинике или перевезти в Москву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Известный писатель Дмитрий Быков впал в кому в уфимской больнице

Журналиста доставили на скорой [подробнее]

ИСТОЧНИК KP.RU