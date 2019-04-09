2019-04-09T15:26:03+03:00
Общество

Радий Хабиров о запрете парковаться на газонах: «Выловим всех и оштрафуем»

Закон, напомним, приняли сегодня
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Глава Башкирии прокомментировал принятие закона о штрафах за парковку на газонах. Его, напомним, приняли сегодня в Госсобрании Башкирии.

На своей странице в социальных сетях Радий Хабиров разместил фотографии, на которых запечатлены машины, припаркованные на газонах и тротуарах. Снимки он снабдил подписью «больше такого свинства не будет».

- Закон принят. Тащить грязь с газонов нашим же детям в легкие прекращаем с завтрашнего дня, - написал Хабиров. - Выловим всех и оштрафуем, пусть не обижаются.

По словам главы региона, властям поручено одновременно заняться увеличением числа парковочных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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