В Башкирии приняли закон о штрафах за парковку на газонах

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-09T10:10:27+03:00

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Депутаты Госсобрания Башкирии приняли поправки в КоАП, предполагающие штрафы за парковку на газонах. Законопроект был поддержан большинством голосовавших: 92 «за» и лишь 8 «против» при трех воздержавшихся.

Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», для физических лиц, оставивших свою машину на газоне, детской или спортивной площадке, штраф составит 1-2 тысячи рублей, для должностных лиц – 5-10 тысяч рублей, а для юрлиц – 20-30 тысяч рублей. Каждое повторное нарушение увеличивает сумму штрафа вдвое.

Напомним, что разобраться с парковкой на газонах поручил действующий глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что в регионе «царит полное административное беззаконие» в этом вопросе.

ИСТОЧНИК KP.RU