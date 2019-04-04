2019-04-04T18:02:04+03:00
Происшествия

В Уфе наградят полицейского, спасшего девушку от насильников

Такое решение принял глава МВД по Башкирии
Павел КРАЙНОВ
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На фото: комната, где едва не произошло страшноеНа фото: комната, где едва не произошло страшное
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Накануне в одном из многочисленных «расселенных» бараков Уфы произошел вопиющий случай: двое отморозков едва не изнасиловали 23-летнюю девушку. К счастью, заброшенное здание находится неподалеку от отдела полиции. В тот момент, когда злоумышленники уже планировали надругаться над девушкой, их разговор услышал бездомный и что есть мочи бросился в отдел. Прибывшие на место полицейские обнаружили связанную и беспомощную женщину.

Поняв, что их песенка спета, один из извергов попытался скрыться, но его тут же задержал сотрудник МВД. Второй злоумышленник достал нож и стал угрожать лейтенанту полиции Марату Бикметову.

- Применив приемы самообороны полицейский обезоружил нападавшего и задержал его, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Нападавших обезвредили и задержали, а храброго лейтенанта решили приставить к награде. Такое решение принял руководитель МВД по Башкирии генерал-лейтенант полиции Роман Деев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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