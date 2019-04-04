В Уфе наградят полицейского, спасшего девушку от насильников
Накануне в одном из многочисленных «расселенных» бараков Уфы произошел вопиющий случай: двое отморозков едва не изнасиловали 23-летнюю девушку. К счастью, заброшенное здание находится неподалеку от отдела полиции. В тот момент, когда злоумышленники уже планировали надругаться над девушкой, их разговор услышал бездомный и что есть мочи бросился в отдел. Прибывшие на место полицейские обнаружили связанную и беспомощную женщину.
Поняв, что их песенка спета, один из извергов попытался скрыться, но его тут же задержал сотрудник МВД. Второй злоумышленник достал нож и стал угрожать лейтенанту полиции Марату Бикметову.
- Применив приемы самообороны полицейский обезоружил нападавшего и задержал его, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Нападавших обезвредили и задержали, а храброго лейтенанта решили приставить к награде. Такое решение принял руководитель МВД по Башкирии генерал-лейтенант полиции Роман Деев.
ИСТОЧНИК KP.RU