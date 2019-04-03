«Приехала за большой любовью»: в Уфе полицейские спасли женщину от группового изнасилования

Сплошная черная полоса затянулась в жизни 23-летней уроженки Алтайского края Алисы (здесь и далее имена изменены – ред.), приехавшей в Башкирию в поисках большой и чистой любви. По интернету женщина познакомилась с мужчиной своей мечты, примчалась к нему в гости, вот только избранник по имени Марат оказался женат. Еще, как назло, потерялся паспорт – куда податься? Впрочем, ухажер оказался совестливым, оставил семью и решил начать жизнь с чистого лица вместе со своей новой пассией.

Поскольку денег на съемное жилье у новоиспеченной парочки не было, как и знакомых, готовых приютить к себе на время, на весну-лето решено было поселиться в одном из заброшенных домов. Как раз на улице Революционной в прошлом году расселили двухэтажные ветхие дома, правда, сносить их не стали. Новоиспеченная семейка выбрала квартиру на первом этаже, где сохранилось некое подобие ремонта и необходимая мебель, и обосновалась там. Единственное, что не учли молодожены – в заброшенных домах часто собирались алкоголики и другие асоциальные личности.

В этой полуразрушенной комнатушке и ютилась влюбленная парочкаФото: Яна БАЗЕКИНА

«ИЗБИЛИ, СВЯЗАЛИ И СРЕЗАЛИ ОДЕЖДУ»

В минувшее воскресенье, 31 апреля, парочка мирно собиралась обедать, как неожиданно в подъезде послышались чьи-то шаги. А еще через минуту в комнату ввалились двое молодых мужчин, от которых сильно пахло спиртным. Новоявленные гости предложили выпить, а когда Марат захмелел, решили изнасиловать его сожительницу. Чтобы мужчина не сопротивлялся, его сначала избили, потом опрокинули на него шкаф. А когда Марат потерял сознание, выкинули его из квартиры, после чего приступили к измывательствам над Алисой. На счастье молодой женщины мимо барака проходил бездомный, который искал место для ночевки. Увидев происходящее, мужчина бросился за помощью. К счастью, неподалеку от расселенного дома находился отдел полиции.

- Когда на место прибежали сотрудники полиции, то увидели связанную молодую женщину, стоящую на коленях. Ее одежда была разрезана ножом, а рядом с ней стояли два мерзавца, которые оживленно спорили – кто, в каком порядке и в какой форме будет ее насиловать, - рассказал «КП-Уфа» собственный источник, знакомый с ситуацией. – Все ноги женщины были в синяках. Ее жестоко избили, угрожая ножом, связали и срезали одежду. Страшно представить, что бы с ней сделала эта парочка, если бы вовремя не подоспела помощь.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Злоумышленники отчаянно сопротивлялись, но были задержаны и доставлены в отдел для разбирательств. Пострадавшую парочку отвезли в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили. Где теперь будут проживать влюбленные – неизвестно, но рисковать своей жизнью и здоровьем в заброшенных домах, скорее всего, им больше не захочется.

Что касается злодеев-насильников (ими оказались местные жители 30 и 32 лет), сейчас они обвиняются в попытке изнасилования, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и находятся в следственном изоляторе. Расследование уголовного дела продолжается.