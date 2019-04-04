Родственники попросили прекратить поиски пропавшей в Башкирии молодой матери Гузель Шангариевой

СЕГОДНЯ 11:37 2019-04-04T11:37:54+03:00

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История с поисками 36-летней Гузель Шангариевой из Башкирии получила продолжение. Родственники пропавшей женщины отказались от помощи волонтеров, теперь поисками Гузель занимаются исключительно правоохранительные органы.

- Поиск Шангариевой Гузель прекращен по просьбе родственников», - говорится на официальной странице поискового отряда «Отклик - Стерлитамак».

Женщину, напомним, объявили в розыск еще 26 марта. Несколько дней спустя, 1 апреля, она вышла на связь с волонтерами и сообщила, что нашлась, но это оказалось не так. Поиски пришлось возобновить.

Все это время маленькая дочка Гузель вынуждена жить с бабушкой. По словам знакомых семьи, ребенка может в любой момент забрать полиция, так как мать девочки не дает о себе знать, а бабушка не является законным опекуном малышки.

ИСТОЧНИК KP.RU