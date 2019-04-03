2019-04-03T20:42:52+03:00
Общество

В Башкирии неожиданно вновь возобновили поиски найденной ранее 36-летней женщины

Гузель Шангариева вышла на связь, но вновь потерялась
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Неожиданное сообщение пришло от волонтеров поискового отряда «Отклик - Стерлитамак». Объявлено, что поиски 36-летней Гузель Шангариевой возобновляются, так как женщина вновь исчезла и не выходить на связь уже второй день.

Как рассказали волонтеры, ранее, 1 апреля, пропавшая лично выходила на связь с председателем отряда и сообщила, что нашлась. Однако далее связь оборвалась, и никто не знает ее местонахождения. В связи с этим добровольцы вынуждены вновь взяться за работу.

Напомним, что Гузель объявили в розыск еще 26 марта. Приметы: рост 173 см, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза. В день пропажи была одета в черную вязаную шапку, желтую куртку с капюшоном, черные брюки и черные полусапожки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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