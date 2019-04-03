2019-04-03T07:02:06+03:00
Общество

Родителям 17-летней девушки из Башкирии, борющейся с раком, запретили собирать деньги на лечение дочери

Однако они не намерены сдаваться
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Девушке предстоит третий курс химиотерапии в МосквеДевушке предстоит третий курс химиотерапии в Москве
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Недавно «Комсомольская правда - Уфа» рассказывала о 17-летней жительнице села Аскарово Снежане Гильмутдиновой. Юная девушка борется со страшным недугом – раком носоглотки 4 стадии.

Врачи не сразу распознали болезнь, несколько месяцев Снежану лечили от ангины и лимфаденита. За это время рак успел развиться, теперь девушке требуется несколько курсов химиотерапии в московской клинике.

Родные Снежаны пытались потянуть дорогостоящее лечение своими силами, брали кредиты и занимали у близких, но неравнодушные к их ситуации люди уговорили семью открыть сбор денег в социальных сетях.

Однако вскоре первую группу помощи заблокировали. Некая сотрудница Благотворительного фонда, заявила, что история болезни придумана, хотя имелись все медицинские документы с печатями и подписями. Семья решила открыть новую группу, но накануне заблокировали и ее, снова с пометкой «сомнительные сборы».

- Мы уже не знаем, что делать, - сокрушается мать девушки Ленара. – Как только мы открыли новую группу, в соцсетях появилась группа-клон, где деньги на лечение мой дочери стали собирать какие-то сомнительные родственники, сестры и тетки.

В итоге настоящую группу помощи заблокировали в самый неподходящий момент. Сейчас Снежане как раз предстоит третий курс химиотерапии в Москве.

Зильда, администратор группы, в беседе с «Комсомольской правдой» рассказала, что сдаваться они не намерены.

- Сейчас в группах нельзя выкладывать реквизиты, но люди просили. В итоге, как только мы их выложили, группу заблокировали. Теперь постараемся открыть новую, - объяснила Зильда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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