«Лечили от ангины, а она продолжала плакать от боли»: 17-летняя девушка из Башкирии борется с раком носоглотки

Снежане Гильмутдиновой из села Аскарово Абзелиловского района Башкирии всего 17 лет. Девушка недавно окончила школу и поступила в Уфимский кооперативный техникум на специальность «Банковское дело», где ее сразу назначили старостой группы. Родители нарадоваться не могли на свою старшую дочь: красивая, веселая, скромная, спортивная. Несмотря на плотную загруженность по учебе, Снежана находила время на занятия танцами и спортом: не пропускала на одной утренней пробежки, а также играла в лапту и волейбол.

Но сейчас вместо занятий в техникуме и общения с друзьями Снежана лежит в кровати, испытывая сильные боли и слабость. Страшный диагноз «рак носоглотки 4 стадии» в один момент перечеркнул жизнь девушки и ее родителей. Но юная спортсменка не сдается: она уверена, что обязательно победит свою болезнь и вернется к обычной жизни.

ЛЕЧИЛИ ОТ АНГИНЫ И ВЫПИСЫВАЛИ АНТИБИОТИКИ

Впервые Снежана почувствовала себя плохо в начале августа прошлого года. Девушка как раз сдавала экзамены в техникуме и готовилась заселяться в общежитие. Тогда у Снежаны стала часто подниматься высокая температура, которая практически не сбивалась обычными жаропонижающими.

- Снежана не сразу рассказала родителям, что ее что-то беспокоит, - говорит тетя девушки Зильда К. – Мама залезала в аптечку, а там весь парацетамол кончился. Дочь объясняла, что ничего страшного, не хотела никого беспокоить.

Потом температура вообще перестала сбиваться обычными таблетками, и приходилось вызвать скорую. В поликлинике врачи говорили, что это обычная ангина и выписывали антибиотики, но лучше девушке не становилось. Госпитализировать Снежану, чтобы взять анализы и обследовать, медики отказались, заявив, что в стационаре нет мест, да и вообще – такие болезни лечатся амбулаторно.

А потом пришло время уезжать в Уфу на учебу. Снежана ходила на занятия, невзирая на температуру и головную боль.

- Снежана – очень ответственная девочка. Она мечтала поступить в этот колледж и поэтому посещала занятия, даже когда было совсем плохо. А в ноябре она позвонила и в слезах рассказала, что боль стала нестерпимая. Родители немедленно приехали за ней в Уфу и забрали домой, - рассказывает тетя девушки.

Дома родители с ужасом обнаружили, что у девушки выросла огромная шишка справа под челюстью. Снова бросились в больницу, но ЛОР-врач предположил, что есть проблемы стоматологического характера и даже порекомендовала удалить больные зубы. Отчаявшись, отец Снежаны отвез дочь в Магнитогорск, где она прошла обследование: ей сделали УЗИ и МРТ.

- И тут врач спрашивает отца: вы где были все это время? Почему так запустили болезнь? Срочно езжайте в Уфу, у вас мало времени… Тогда мы впервые услышали, что у Снежаны рак, - вздыхает Зильда.

Девушке проводят химиотерапию, но болезнь пока не хочет отступать

«ПОСЛЕ ХИМИИ БРЕДИЛА И НИКОГО НЕ УЗНАВАЛА»

Снежану срочно привезли на консультацию в уфимский онкологический диспансер. Обследование тянулось бесконечно долго: анализы, ожидание, снова анализы. Родные девушки считают, что именно затянувшееся обследование и привело к 4 стадии рака, ведь когда его впервые выявили, стадия была начальная.

В январе Снежане стало совсем плохо: у нее появились сильные боли, девушка практически не могла спать и есть, очень сильно похудела и осунулась. Шишка продолжала расти и начала давить на глаза, поэтому у Снежаны даже начал косить глаз.

- В итоге родителям даже пришлось обращаться в сельскую администрацию, чтобы те позвонили в больницу и попросили начать лечение побыстрее. Только тогда, наконец, собрали врачебный консилиум и приняли решение об операции.

В начале февраля Снежану прооперировали – удалили опухоль, но уже за считанные дни она выросла снова. Также девушке начали проводить химиотерапию.

- После первой химии Снежане было очень плохо. Она бредила, никого вокруг не узнавала. Девочка ничего не ела, у нее постоянно падало давление, даже от глотка воды открывалась рвота, - со слезами вспоминает Зильда. - Только она отошла от первой «химии», начался второй курс, и снова все сначала. В конце марта Снежане предстоит третья «химия», и мы все с ужасом ждем этого дня.

О ДИАГНОЗЕ СЛУЧАЙНО РАССКАЗАЛА МЕДСЕСТРА

Кстати, сама Снежана до последнего и не догадывалась, что настолько больна. Родители до последнего скрывали от дочери истинный диагноз, чтобы лишний раз ее не расстраивать. Страшную правду девушке случайно открыла медсестра, которая и рассказала, что у нее рак, да еще последней стадии.

- Снежана очень тяжело восприняла эту новость, несколько дней ревела, но потом взяла себя в руки и теперь не намерена сдаваться. Она у нас настоящий боец по жизни, - улыбается тетя девушки.

С излишней «откровенностью» медиков пришлось столкнуться и родителям Снежаны, которым на приеме напрямую заявили, что дочери осталось жить всего полгода, поэтому незачем ее мучить и дать спокойно прожить последние месяцы в кругу семьи.

- Кто они такие, чтобы решать, сколько жить осталось нашей девочке? – возмущается Зильда. – Мы отправили историю болезни Снежаны в московскую клинику Блохина, и там нас обнадежили, что Снежана не обречена. У нее есть все шансы поправиться, главное, вовремя назначить адекватное лечение.

Уже в понедельник отец Снежаны летит в Москву, чтобы отдать стекла и результаты анализов. После этого родители надеются, что их пригласят на лечение в клинику, а их дочь наконец-то пойдет на поправку. Гильмутдиновы готовы ко всему, включая и то, что лечение будет платным. Ведь зачастую квоту приходится ждать месяцами, а в этом случае счет идет уже на дни.

Мама Снежаны вынуждена разрываться между больной дочерью и младшими детьми

Вот только средств на лечение дочери в семье почти не осталось. Отец Снежаны, который раньше работал на вахте, был вынужден уволиться, чтобы ухаживать за дочерью, возить ее в больницу в Уфу и в хоспис, где Снежана находится между курсами химиотерапии. Девушку по-прежнему терзают сильные боли, поэтому каждые четыре часа ей требуются обезболивающие уколы. Мама Снежаны вынуждена разрываться между больной дочерью и тремя маленькими детьми, младшему из которых всего два года. На обследования и анализы уже ушли все семейные сбережения, семья влезла в многочисленные кредиты и долги.

Если вы хотите помочь этой красивой молодой девушке поскорее победить свою болезнь, вы можете внести посильную помощь. Реквизиты банковской карты Сбербанка 63900206 9068783719 (держатель карты мама Ленара Гильмутдинова). Также вы можете обратиться по номеру 8(961)045-71-25 (номер привязан к карте), где вам сообщат всю необходимую информацию и предоставят при необходимости медицинские документы.