Певица МакSим объяснила свой не лучший внешний вид на концерте в Башкирии

СЕГОДНЯ 13:06 2019-04-01T13:06:57+03:00

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Певица МакSим объяснила, почему на концерте в Башкирии выглядела располневшей и уже не напоминала ту юную стройную красотку, которую поклонники привыкли видеть на экранах телевизоров. Как оказалось, еще недавно певица страдала анорексией и похудела до 43 килограммов.

- Я фанатично не вылезала из спортзала и очень мало ела. Возникли проблемы с иммунитетом, но с помощью специалистов смогла остановиться. Теперь никаких диет! Только здоровый образ жизни, - рассказала МакSим в интервью с изданием BIMRU.RU.

Певица действительно визуально несколько располнела, однако сама она об этом совсем не переживает, и снова садиться на диеты она точно не планирует.

Напомним, что 29 марта звезда выступала с концертом в Стерлитамаке. Поклонники певицы отметили, что выглядела она неважно – казалась сильно располневшей и опухшей. Некоторые даже предположили, что МакSим злоупотребляет алкоголем и вышла на сцену подвыпившей. Хотя другие присутствовавшие на концерте заверили, что певица просто неважно себя чувствовала из-за простуды, но все равно пела вживую, без фонограммы. Концерт не был сорван, и большинство остались довольны выступлением. Звезда не отказывала и в автографах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/700325" frameborder="0"></iframe> Неприглядный внешний вид Максим в Стерлитамаке.

ИСТОЧНИК KP.RU