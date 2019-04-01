2019-04-01T13:06:57+03:00
Общество

Певица МакSим объяснила свой не лучший внешний вид на концерте в Башкирии

Артистка рассказала, что долгое время страдала анорексией и теперь набирает вес
Яна БАЗЕКИНА
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На концерте певица и впрямь выглядела уставшей и помятой. Фото: Алия КулуеваНа концерте певица и впрямь выглядела уставшей и помятой. Фото: Алия Кулуева
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Певица МакSим объяснила, почему на концерте в Башкирии выглядела располневшей и уже не напоминала ту юную стройную красотку, которую поклонники привыкли видеть на экранах телевизоров. Как оказалось, еще недавно певица страдала анорексией и похудела до 43 килограммов.

- Я фанатично не вылезала из спортзала и очень мало ела. Возникли проблемы с иммунитетом, но с помощью специалистов смогла остановиться. Теперь никаких диет! Только здоровый образ жизни, - рассказала МакSим в интервью с изданием BIMRU.RU.

Певица действительно визуально несколько располнела, однако сама она об этом совсем не переживает, и снова садиться на диеты она точно не планирует.

Напомним, что 29 марта звезда выступала с концертом в Стерлитамаке. Поклонники певицы отметили, что выглядела она неважно – казалась сильно располневшей и опухшей. Некоторые даже предположили, что МакSим злоупотребляет алкоголем и вышла на сцену подвыпившей. Хотя другие присутствовавшие на концерте заверили, что певица просто неважно себя чувствовала из-за простуды, но все равно пела вживую, без фонограммы. Концерт не был сорван, и большинство остались довольны выступлением. Звезда не отказывала и в автографах.

Неприглядный внешний вид Максим в Стерлитамаке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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