«Словно месяц в запое»: на концерте в Башкирии певица Максим предстала не в лучшем виде

В минувшую пятницу, 29 марта, в башкирском городе Стерлитамаке состоялся концерт любимицы миллионов российских жителей – певицы Максим. В качестве концертной площадки был выбран популярный в городе рестобар «Большой», а недешевые билеты (цены начинались от 950 рублей) поклонники певицы раскупили буквально за считанные часы. Вот только сам концерт оставил у многих неоднозначное впечатление: поклонники Максим были сильно разочарованы внешним видом своей любимицы.

- Была пьяной, неухоженной, лицо все опухшее. После концерта осталась на фуршет, и в отель приехала никакая. Фотографироваться ни с кем не стала, охранник ее под руки увел. Потом на ресепшен спускался за нашатырем. Говорят, от нее ушел возлюбленный, - рассказал в социальных сетях поклонник певицы, присутствовавший на концерте.

- Действительно, была опухшая, словно месяц в запое, - удивляется еще одна фанатка Максим.

Не все зрители остались довольными. Фото: Алия Кулуева

"ТРУДНЫЙ ВОЗРАСТ"

Некоторые комментаторы стали иронизировать насчет одноименного хита певицы «Трудный возраст» - мол, теперь для Максим и впрямь настали нелегкие времена. Однако их осадили другие поклонники, заявившие, что глупо требовать от артиста идеального внешнего вида после долгой болезни.

- Напомню, что человеку уже не 18 лет, и не 25. Все-таки взрослая женщина, не худышка, сильно поправилась. Ну и что тут такого? Как будто вы все выглядите идеально! – возмущена давняя поклонница артистки Марина К.

Также многих присутствовавших на концерте искренне порадовало, что Максим выступала перед зрителями вживую, без использования фонограммы, и старалась выложиться на все сто процентов. В конце выступления у певицы и вовсе пропал голос – но фанаты хором поддержали Максим, спев за нее все хиты.

- Друзья, я лично была на концерте и общалась с Максим, и даже фотографировалась с ней. Она настоящая, искренняя и отработала на все 200%, пела только вживую. Максим отлично контактировала с залом, все зрители активно подпевали ей. Исполнение было с душой. А фотографироваться со всеми не стала, потому что реально устала. Да и желающих было очень много. Учитывайте тот факт, что она год была в отпуске по состоянию здоровья, - рассказала Ольга Мазина.