Дуэт из Уфы выступит в шоу «Песни» на ТНТ

СЕГОДНЯ 10:34 2019-03-23T10:34:15+03:00

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Сегодня, 23 марта, в эфир телеканала ТНТ выйдет очередной выпуск второго сезона шоу «Песни». В этом туре жителей Башкирии ждет приятный сюрприз – на сцену выйдет дуэт Musume из Уфы. В составе коллектива - Руслан Шаи хитдинов, известный уфимцам как Ruslan Sever, и его дочь Адель. Известно, что дуэт представит трек собственного сочинения.

- В эту субботу (23 марта) на телеканале ТНТ выйдет в эфир шоу «ПЕСНИ» с нашим участием. Что скажут Баста, Тимати и Павел Воля? – написал на своей странице в соцсетях Руслан.

Увидеть выступление уфимцев можно в 20.00.

Напомним, что жители Башкирии пытаются покорить жюри шоу не первый раз. Недавно за право пройти дальше боролись сразу две девушки из республики: 20-летняя Анна Бурова из Уфы и 27-летняя Венера Латыпова из Туймазов. Анне сказали «Да», а вот Венера выбыла из проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU