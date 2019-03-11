2019-03-11T08:19:16+03:00
Звезды

Анна Бурова из Уфы прошла в следующий этап шоу «Песни» на ТНТ

Она покорила сердца жюри песней «Снова увижу тебя»
Эльвина АПАРИНА
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фото: скриншот видеофото: скриншот видео
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9 марта прошел отборочный тур второго сезона шоу «Песни» на телеканале ТНТ. На нем выступили две жительницы Башкирии – 20-летняя Анна Бурова из Уфы и 27-летняя Венера Латыпова из Туймазов.

Бурова исполнила песню собственного сочинения «Снова увижу тебя». Композиция покорила сердца членов жюри – Тимати и Басты. Артисты сказали Анне «Да!».

- Я прошла! Просто «Да!» и все! Я в шоке, у меня нет слов! Я могу петь свои песни, и они обязательно понравятся людям», - радовалась уфимка.

Венере не повезло, ее ждал отрицательный ответ. Теперь ее судьбу будут решать телезрители – если за нее проголосует достаточное количество человек, девушку вернут в проект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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