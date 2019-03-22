2019-03-22T10:43:25+03:00
Общество

В Уфе задержали одного из участников оргии школьников на крыше

Следователи возбудили уголовное дело по факту насильственных действий
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Громкая история с секс-вечеринкой на крыше рядом с лицеем №160 в Уфе получила продолжение. Сотрудники правоохранительных органов задержали на двое суток одного из школьников, который, предположительно, занимался сексом с восьмиклассницей. Случай произошел в минувший вторник, 19 марта.

Напомним, накануне стало известно об очередном громком секс-скандале в Уфе. В социальных сетях распространилось видео соития школьников, которое они устроили после распития спиртного. Пока двое подростков совокуплялись, третий снимал происходящее на мобильный телефон. Вскоре этот ролик увидели другие лицеисты, а затем видео «пошло по рукам».

Как только о ситуации прознали родители девочки, стал решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Сегодня стало известно, что одного из участников соития задержали. Следком по Башкирии возбудил уголовное дело по статье насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 15-летнего лицеиста задержали, а с 13-летнем парнем беседуют следователи. Самой школьнице на данный момент 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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