В Уфе школьники устроили секс на крыше и сняли происходящее на видео

СЕГОДНЯ 18:31 2019-03-21T18:41:32+03:00

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Накануне в Уфе разразился очередной секс-скандал. В отличие от изнасилования дознавательницы в отделе полиции и сексуальных домогательств преподавателя колледжа к студенткам, новыми «героями» истории стали обычные школьники. Троица учащихся лицея №160 в один весенний день забралась на крышу жилого дома и устроили там пьяную вечеринку, завершившуюся соитием двоих участников. Третий снял происходящее на камеру мобильного телефона.

Видео снятого школьником подросткового секса вскоре распространилось по социальным сетям. После этого стали известны и личности участников оргии, а затем их «вечеринкой» заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

На видео, которое гуляет по социальным сетям видно, как один из лицеистов снял с девочки колготки, положил ее на крышу, постелив куртку и занялся с ней сексом. Снимавший происходящее на видео убедил парочку, что смотрит фильм, а вовсе не снимает действо на камеру.

Как сообщают пользователи соцсетей, знакомые с ситуацией, сейчас уже вся школа знает, чем занимались на крыше двое семиклассников и восьмиклассница. Кстати, на видео она совершенно не сопротивлялась и не выглядела сильно пьяной. Единственное, что беспокоило девушку, это то, что о произошедшем может узнать ее парень.

Сейчас, когда обо всем узнали родители девочки, она, якобы, планирует написать заявление в полицию об изнасиловании на обоих парней.

ИСТОЧНИК KP.RU