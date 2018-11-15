Уфимские студентки обвинили своего преподавателя в растлении

История с преподавателем Уфимского колледжа статистики, который обвинил своих студенток в краже, получила неожиданный поворот - девушки заявили о сексуальных домогательствах.

Началось все в конце октября. Тогда в следственный комитет обратились две студентки колледжа. Первокурсницы объяснили, что преподаватель юридических дисциплин Рамиль Хайрльварин приставал к ним в своей квартире.

Дома у 61-летнего мужчины они оказались якобы случайно – во время занятий у него заболела спина, и девушки вызвались проводить его до дома.

КРАЖА ИЛИ ДОМОГАТЕЛЬСТВА?

Как это часто бывает в пикантных историях, версии сторон конфликта полностью расходятся. Стражам порядка приходится по крупицам собирать информацию и воссоздавать картину дня.

Юные студентки уверяют, что в доме мужчина достал бутылку водки и пытался угостить их спиртным. Когда те отказались, он якобы снял с себя одежду и попросил гостей сделать ему массаж. По словам девушек, уже после этого преподаватель трогал их за грудь, ноги и пытался усадить на колени. Те, ясное дело, опешили от такого поведения и поспешили скрыться.

Здесь ситуация приобретает неожиданное продолжение. Тем же вечером в квартиру вернулась супруга «настойчивого преподавателя», которая тут же обратилась в полицию, но уже по другому поводу. По ее словам, юные гостьи обворовали их квартиру.

- По словам женщины, из дома пропали драгоценности на общую сумму свыше 100 тысяч рублей. Заявительница считает, что преступление могли совершить две молодые девушки, которые приходили к ним домой, - сообщили в МВД республики.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства «кражи» ювелирных изделий, а их коллеги из Следкома устанавливают обстоятельства «домогательств». Во втором случае события, кажется, развиваются явно не в сторону преподавателя.

Студентка обвиняет преподавателя в домогательствах

«МОГ ПРИОБНЯТЬ И ПОТРОГАТЬ ЗА ГРУДЬ»

После того, как журналисты ГТРК «Башкортостан» сняли небольшой сюжет, в их редакцию обратились еще несколько бывших студенток колледжа. Они также заявили, что взрослый и женатый мужчина чересчур настойчиво оказывал им знаки внимания. Узнав об этом, преподаватель решил уволиться из колледжа.

- На моих глазах было такое, что мог и приобнять, и за грудь потрогать, погладить, - рассказала 19-летняя Анастасия Башкирцева.

В качестве доказательства девушка показала фотографии, на которых она с подругами позируют в компании преподавателя – у него дома и в кафе. Такое поведение, мягко говоря, нехарактерно для юных девушек и пожилого мужчины. К слову, она оказалась не единственной девушкой, обвинившей преподавателя в приставаниях.

Все участницы конфликта отказались или проигнорировали предложение «Комсомольской Правды» рассказать свою версию событий.

ВСТУПИЛИСЬ ЗА ПОЖИЛОГО УЧИТЕЛЯ

В самом учебном заведении об уже бывшем преподавателе отзываются только положительно. Да и остальные студенты бросились защищать мужчину. За несколько суток в сообществе, посвященном защите мужчины вступили более тысячи человек.

- Я закончила колледж два года назад. Рамиль Асфатович прекрасный преподаватель, вел у нас пару предметов. Никогда за всю мою учебу не было и намека на такое, - пишет бывшая студентка Хайрльварина Аделина П.

Рамиль Хайрльварин уже давно работает в колледже, многие ученики встали на его защиту

ВЕРСИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Логично, что сам мужчина все обвинения в свой адрес отрицает. Мужчина полагает, что студентки специально отправились к нему домой, чтобы обокрасть.

- В тот день я пришел в колледж не в самом хорошем состоянии – у меня болела поясница. Когда я приостановил занятие, две студентки предложили вызвать мне такси до дома. Когда мы ехали, девочки попросили у меня денег взаймы, примерно три тысячи. Для чего, они не рассказали. Я сказал, что на карте есть всего 2,5 тысячи рублей. Их это устроило. Около подъезда одна из девушек попросила воспользоваться уборной. Когда мы зашли в квартиру, я сел на кухне, а девочки якобы пошли в туалет. Потом они ушли курить на балкон. Я со своего места не вставал – мне трудно было, - объяснил преподаватель.

По словам самого Хайрльварина, после этого девушки вместе с преподавателем вышли на улицу. Мужчина снял деньги с карты, передал их студенткам и попрощался. Вскоре пришла жена преподавателя, которая заметила пропажу из квартиры дорогих золотых украшений. Семья преподавателя хватилась нескольких колец с драгоценными камнями и золотой цепочки.

- Я позвонил одной из студенток. Говорила моя супруга. Девочка, начала кричать, что взяла драгоценности и попросила не сообщать о случившемся в колледж. Жена объяснила, что конфликт будет исчерпан, как только они вернут чужое имущество. Но, к сожалению, этого так и не произошло. Вскоре вернулся сын, который тоже позвонил девушкам. У нас есть запись, в которой они признаются, что взяли ценности. Мы подождали до 12 часов ночи и пошли в полицию. Я уже был не в состоянии, поэтому жена сама написала заявление. Потом приехали полицейские, которые до шести утра составляли протокол и снимали отпечатки пальцев, - продолжил мужчина. Информацию о поступлении заявления от супруги Хайрльварина полицейские подтвердили.

Преподаватель рассказал, что девушки признали вину и согласились вернуть чужие вещи. Вот только сам Хайрльварин не уверен, что он получит драгоценности обратно.

- В дежурной части нам не дали посмотреть вещи, которые они вернули. 25 октября я встретился с адвокатом студенток в РУВД. Он спрашивал, почему я пустил своих студенток в квартиру. Я объяснил это тем, что хотел пустить их в уборную.

Пожилой мужчина уверяет, что у него не было повода или желания совершать в отношении девушек противоправные действия.

- Не было никаких движений тела. Я сидел на кухне. У меня не было помыслов и умысла прямого или косвенного. Я знаю законы. Насколько мне известно, заявление девушки подали именно после того, как не смогли договориться со мной. Я человек честный, поэтому на шантаж не повелся. Если они хотят обращаться в Следственный комитет – это их дело. Я настаиваю на том, чтобы они вернули мне деньги и драгоценности, - отметил учитель.

ДЕТЕКТОР ЛЖИ

Вскоре выяснился еще один любопытный факт. Оказалось, что журналисты предложили всем участникам истории пройти проверку на полиграфе. Девушки с радостью согласились, и эксперт установил, что они не оговаривают преподавателя.

- Могу точно сказать, что сообщенные ими факты о развратных действиях правдивы. Девочки не врут, - рассказал полиграфолог Владимир Осипов.

Сам преподаватель отказался участвовать в проверке журналистов. По-сути, он имел на это полное право. Мужчина рассказал, что готов сотрудничать только с правоохранительными органами.

Впрочем, сотрудничать со стражами порядка мужчине вскоре придется. Следком Башкирии присвоил преподавателю статус подозреваемого в деле о развратных действиях в отношении 15-летней студентки. Преподавателю грозит до трех лет тюрьмы. Сыщики также проверят информацию от остальных девушек, обвиняющих пожилого мужчину в домогательствах.