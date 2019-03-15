Рустэм Марданов дал показания по делу бывшего вице-мэра Уфы

СЕГОДНЯ 06:34 2019-03-15T06:34:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в Октябрьском районном суде состоялось очередное слушание по делу о превышении полномочий сотрудниками администрации Уфы при расселении аварийного жилья. Как сообщает «МКСет», свидетелем был вызван бывший вице-премьер Башкирии Рустэм Марданов.

Он заявил, что программа расселения утверждалась еще до его назначения на должность заместителя премьер-министра, и он не имел отношения к ее подготовке и утверждению. Курировал программу, по словам Марданова, вице-премьер правительства Ильяс Муниров, а документы утверждал Рустэм Хамитов.

При этом вице-премьер подчеркнул, что нарушений при реализации программы не было.

- Бюджетные средства и средства Фонда были направлены целевым образом на приобретение и строительство жилья для расселения людей из аварийных домов, - цитирует Марданова «МКСет». - Фактов нецелевого направления средств для предоставления другим категориям граждан установлено не было.

Напомним, следствие считает иначе. По версии сыщиков, с 2008 по 2015 годы чиновники мэрии заключили с застройщиками контракты на развитие территорий за счет строительных компании. По планам, на средства застройщиков через пару лет жителей старых бараков должны были расселить в новостройки.

Затем некто включил те же дома в федеральную программу расселения. Деньги успешно пришли из центра и растаяли в чьих-то карманах. Эксперты подсчитали, что ущерб городу, республике и государству составил тот самый «золотой миллиард» рублей. Строительный блок в администрации в ту пору курировал Александр Филиппов, теперь внимание следователей приковано к нему.

ИСТОЧНИК KP.RU