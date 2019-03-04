Стало известно, из-за чего офицер МВД Башкирии избил подчиненную

СЕГОДНЯ 14:30 2019-03-04T14:42:56+03:00

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Подполковник МВД Башкирии избил свою подчиненную из-за отказа вступить с ним в романтические отношения.

Напомним, что история произошла примерно около полуночи 28 февраля в Белорецке. По словам 23-летней потерпевшей, 38-летний начальник набросился на нее с кулаками рядом с домом. На следующий день девушка обратилась к медикам – врачи диагностировали у нее многочисленные ушибы, травмы и сотрясение мозга.

По данным источника портала «Ufa1», причиной избиения стало то, что девушка отказалась заводить отношения со своим старшим коллегой. Происшествие произошло прямо на улице в частном секторе на улице Карла Маркса.

Известно, что девушка работала в полиции с октября 2017 года, а в должность следователя вступила в январе 2018 года. Все это время заместитель начальника отдела оказывал ей различные знаки внимания, но так их игнорировала.

По факту случившегося в МВД Башкирии начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU