Майора полиции из Башкирии, погибшего от рук учалинского стрелка, наградят посмертно

СЕГОДНЯ 18:29 2019-03-03T18:29:23+03:00

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Майор полиции Рафис Нурмухаметов посмертно удостоится Ордена Мужества. Как сообщает Учалинская газета, инициатива представить мужчину к награде исходила от его друзей и близких. Ее поддержали многие местные жители, подписав письмо министру МВД.

Полицейский, напомним, стал жертвой разъяренного стрелка. 13 января житель Учалов, находясь в сильном подпитии, схватился за ружье, чтобы проучить жену. Перепуганная женщина пыталась скрыться у соседей, но разъяренный супруг ворвался следом и открыл стрельбу. Мать двоих детей Гульсия Хилажева была убита на месте, ее супруг Зариф тяжело ранен.

Пытаясь спастись, супруга обезумевшего учалинца выбежала на улицу – на помощь ей уже спешил другой сосед – майор полиции Рафис Нурмухаметов. Но пуля настигла его, попав в бедро; через несколько часов мужчина скончался в реанимации от острой кровопотери.

Он заслужил Орден, уверены знакомые Рафиса. Даже перед лицом смертельной опасности мужчина остался верен долгу и защищал своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU