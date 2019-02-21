2019-02-21T20:17:52+03:00
Общество

Житель Башкирии уже 60 лет судится за свою невиновность

13 лет мужчина провел в тюрьме за убийство, которого не совершал
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Фото: телеканал "Вся Уфа"Фото: телеканал "Вся Уфа"
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История 78-летнего Фаткуллы Исхакова очень непроста: в молодости его обвинили в убийстве нескольких человек и приговорили к 13 годам тюрьмы. Вот только преступления Исхаков не совершал, и из-за чужой вины потерял свою семью. От него отвернулась беременная жена, родители не пережили горя.

А в 2012 году в полицию с повинной пришел настоящий убийца, односельчанин Исхакова. Казалось бы, справедливость должна восторжествовать, но прокуратура раз за разом отменяет следственное постановление, которым установлена ложность показаний свидетелей. Именно поэтому Исхаков не может претендовать на реабилитацию и восстановить свое честное имя. Пожилому мужчине не оставалось ничего другого, как обратиться в Верховный суд Башкирии.

- Есть все основания для того, чтобы отменить приговор. Заведомо ложные показания свидетелей установлены. Установлена ложность заключений медицинского эксперта, так что в течение 1-2 месяцев мы можем добиться отмены обвинительного приговора, - рассказал адвокат пенсионера в беседе с телеканалом «Вся Уфа».

- Мне нужна реабилитация перед детьми, перед близкими, родственниками. Они честность и справедливость ждут, я всю жизнь переживал, - вздыхает 78-летний пенсионер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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