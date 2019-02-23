2019-02-23T13:03:56+03:00
Общество

«Ты всегда будешь в моем сердце»: пострадавший в учалинской бойне Зариф Хилажев написал письмо погибшей супруге

Сам мужчина идет на поправку
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Зариф Хилажев, выживший после расстрела в Учалах, идет на поправку. Теперь мужчина остался единственной опорой для своих двоих детей: для супруги Зарифа тот страшный день стал последним. Пьяный сосед застрелил ее и еще нескольких человек, а самого мужчину тяжело ранил.

Накануне на странице Зарифа в «Инстаграм» появилось трогательное письмо к погибшей жене.

«Десять лет тому назад ты ворвалась в мою жизнь, украсив её своей красотой, звонким голосом и просто близкой по душе человеком! Я знал, что ты будешь моей и так произошло, - пишет Зариф. - Спасибо родная за эти прекрасные года, за чудесных детей, за терпение, за запоминающиеся дни всей моей жизни до... Тебя нет, трудно. Не хочу в это верить, но для меня ты всегда будешь и останешься со мной рядом, рядом с нами... в моем сердце, в глазах наших детей. Люблю...»

Родственники и близкие поддержали мужчину в комментариях, пожелали ему сил и здоровья.

Напомним, что у Зарифа были повреждены плечо, легкое и желудок. Мужчина перенес несколько операций, теперь ему предстоит долгая реабилитация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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