2019-02-17T06:58:16+03:00
Происшествия

В лобовом столкновении ВАЗа и фуры в Башкирии погибли три человека

Авария произошла на автодороге Уфа-Янаул
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Вечером, 16 февраля, в Бирском районе Башкирии произошла смертельная авария, которая унесла жизни троих людей.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, на автодороге Уфа-Янаул около 18 часов столкнулись ВАЗ-2107, которым управлял 32-летний мужчина, и грузовик «Скания», за рулем которого был 55-летний житель Пермского края. Удар оказался такой силы, что от передней части легковушки ничего не осталось. Большегруз слетел в кювет.

фото: ГИБДД по РБ

фото: ГИБДД по РБ

К сожалению, ДТП оборвало жизни троих людей – водителя ВАЗа и его двоих пассажиров, мужчин. Что стало причиной аварии, предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.

Стоит отметить, что это вторая серьезная авария за 16 февраля. В аварии в Салаватском районе произошла авария между «Калиной» и МАЗом – погибли двое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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