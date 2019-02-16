2019-02-16T19:31:45+03:00
Происшествия

В Башкирии продавец «паленого» алкоголя во время задержания пытался съесть список клиентов

Мужчина попался на контрафакте не в первый раз
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МВД по БашкирииФото: МВД по Башкирии
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Полиция Сибая задержала бутлегера со стажем. 37-летний мужчина построил бизнес на контрафактном алкоголе. Товар он хранил в гаражах, периодически перевозя его с места на место для конспирации. «Паленый» алкоголь он разливал по пластиковым и стеклянным тарам, а сверху клеил поддельные этикетки. Задержали горожанина с поличным. Со склада на Восточном шоссе полиция вывезла более 2 тонн спиртосодержащей жидкости и 450 литров алкоголя.

Во время задержания поставщик с перепугу едва не съел список с адресами клиентов, но полиция оказалась проворнее – бумага уцелела. Тогда он стал сопротивляться, но в итоге лишь получил арест на 5 суток за насилие в отношении правоохранителей.

Вероятно, мужчина так отчаянно пытался скрыть улики и избежать наказания, так как не в первый раз попался на контрафакте. В 2017 году у него уже изымали 2,5 тонны напитков.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что на бутлегера снова завели дело по статье 171.3 УК РФ. Мужчине грозит заключение на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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