«Посажу, чтобы неповадно было девочек обижать»: уфимская проститутка рассказала подробности конфликта с нигерийцем

СЕГОДНЯ 10:39 2019-02-14T10:39:57+03:00

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41-летняя проститутка из Уфы Ксения К. (имя изменено – Прим.Ред.) рассказала свою версию событий, которые произошли в канун Нового года. Напомним, что в конце 2018 года женщина обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности иностранного студента за то, что он якобы изнасиловал и ограбил ее.

Адвокат нигерийца Айо (так молодой человек предпочитает называть свое имя на русском) с этой версией не согласен. Рамиль Гизатуллин считает, что проститутка украла у нигерийца 500 долларов, за которыми иностранец и пришел к ней на встречу. Уже после этого между Ксенией и Айо был секс по обоюдному согласию.

- Этот человек пришел как клиент с намерением меня ограбить. Он думал, что я побоюсь обратиться в полицию, боясь огласки, ведь тогда все узнают, что я занимаюсь проституцией. Но не на ту напал! Я не боюсь, что кто-то из родных узнает о моей порочащей деятельности. Одного урода я посадила, и этого посажу. Чтобы никому не было повадно девочек из нашей сферы обижать! – написала путана Ксения.

Также она добавила, что история с украденными деньгами является ложью.

- Я видела его в первый раз, хотя СМИ сообщают, что мы были знакомы. Я хорошо зарабатываю, и не буду портить себе репутацию, воруя у клиентов, - добавила женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU