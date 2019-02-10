2019-02-10T19:14:13+03:00
Происшествия

В Сибае планируют приостановить работу завода буровых реагентов

Жители Зауралья жалуются на запах жареных семечек
Эльвина АПАРИНА
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В башкирском Зауралье планируется на время приостановить работу завода буровых реагентов, об этом сообщил мэр Сибая Рустем Афзалов после оперативного совещания. Ранее жители города жаловались на запах жареных семечек.

Сити-менеджер сообщил, что сегодня в городскую прокуратуру направлено сообщение Минэкологии РБ для проверки деятельности предприятия.

Афзалов запретил сушку лигносульфаната, пока не будет решен вопрос с фильтрами и дал руководству 10 дней на монтаж фильтров каскадной очистки водой продуктов испарения.

- Буду держать исполнение на особом контроле.

Для мониторинга, прошу подключиться к этой работе общественников, - написал он на своей странице.

Его решение поддержали многие горожане.

- Правильное и здравое решение за последнее время. С народом надо быть, прислушиваться. И всё будет хорошо. Люди добро помнят, что ни говори, - пишет Зиля Кудашева.

Напомним, что в Сибае все еще сохраняется тяжелая экологическая ситуация. Сегодня, 10 февраля, в воздухе обнаружили 22-кратное превышение сернистого газа. В городе нечем дышать, люди просят их эвакуировать, а также собирают подписи с требованием отставки мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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