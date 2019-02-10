Экологическая катастрофа в Сибае: жители города требуют отправить мэра в отставку

Страсти вокруг смога в столице башкирского Зауралья продолжают накаляться. В ночь на 10 февраля в районе улицы Нуриманова активисты движения «Сибай, дыши!» обнаружили в воздухе 70-кратное превышение ПДК диоксида серы. Замеры делали активисты на специальные газоанализаторы, которые приобрели на собственные деньги. Опасный сернистый газ продолжает подниматься из сибайского карьера несмотря на то, что еще два дня назад рабочие сибайского филиала УГОК начали подтопление карьера.

Опасный сернистый газ выходит с двух бортов сибайского карьера

ПРЕВЫШЕНИЕ НОРМЫ

Официальные данные, которые постоянно предоставляет госкомитет Башкирии по ЧС, сегодня утром показали значительно меньшую цифру. Так, в сибайской мэрии опубликовали результаты проб воздуха на 9:20 часов, где максимальное превышение ПДК по диоксиду серы составило 22,8 раза. В зону максимальной загазованности попала улица 8 марта. На улицах Нуриманова, Горная и Сарбаева передвижная лаборатория зафиксировала превышение опасного вещества в 14 раз.

С самого утра сотрудники МЧС и пожарной охраны начали подворовой обход жителей, предлагая горожанам покинуть опасную зону и разместиться в специально оборудованном пункте на улице Белова, 21.

На этом фото результаты замера диоксида серы с превышением в 70 раз

Социальные сети буквально взорвались волной негодования. Горожане, уже давно потерявшие доверие к комбинату и местным властям, потребовали отправить в отставку мэра города Рустема Афзалова. Активисты считают, что он либо некомпетентен, либо скрывает информацию об истинном положении дел.

СТИХИЙНЫЙ МИТИНГ

Сибайцы создали петицию с требованием сменить главу городской администрации.

- Вот уже четвёртый месяц мы страдаем от постоянного загрязнения атмосферного воздуха. Причиной тому является горение в карьере Учалинского горно-обогатительного комбината. Экологи почти ежедневно фиксируют превышение ПДК вредных веществ в городе, - пишут местные жители в социальных сетях.

Активисты городского движения «Сибай, дыши!» предложили всем неравнодушным горожанам собраться на центральной площади города на стихийный экологический митинг. Там же они предлагают собрать подписи за отставку Рустема Афзалова. Многие горожане требуют ввести в городе режим чрезвычайной ситуации.

Пожарная охрана предлагает жителям опасной зоны покинуть дома. Пока никто не согласился.

«МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ СИБАЙ ЭВАКУИРОВАЛИ»

В беседе с «Комсомолкой» местная жительница постаралась передать настроение всех горожан.

- Мы хотим, чтобы Сибай эвакуировали, настолько все плохо. Мы бы давно переехали в другой город, но у нас ипотека. У многих ипотека, только это и держит. Ну ладно, переедем мы на новое место, снимем жилье, работу, может быть найдем. Но кредиты никуда не денутся. Получается тупик. Мои знакомые все говорят, что из-за ипотеки просто не хотят рисковать, - говорит молодая женщина.

Напомним, экологическая ситуация в столице башкирского Зауралья начала ухудшаться в середине ноября прошлого года, когда в чаше сибайского карьера начала тлеть руда. Из-за этого город окутал густой смог. До середины декабря наличие вредных выбросов успешно либо замалчивалось, либо вовсе игнорировалось. 12 декабря на крыльце городской администрации состоялся стихийный митинг из-за экологической катастрофы. Только после этого местные власти признали наличие проблемы.

Недавно действиями городских властей и руководства сибайского филиала УГОК заинтересовались правоохранительные органы. МВД по Башкирии возбудило уголовное дело по статье «Загрязнение атмосферы». В свою очередь, республиканская прокуратура направила в суд административное дело в отношении сибайской мэрии. Прокуроры считают, что мэрия невовремя оповестила горожан об опасном явлении.