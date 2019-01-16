2019-01-16T18:34:35+03:00
Общество

Жалеет о случившемся: мать годовалой Радмилы из Башкирии забрала свою дочку из больницы домой

Сейчас за девочкой присматривают и мама, и бабушка
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Мамы Радмилы заверяет, что больше не будет подвергать жизнь малышки опасностиМамы Радмилы заверяет, что больше не будет подвергать жизнь малышки опасности
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Маленькая Радмила, родных которой искали всей республикой, выписалась из больницы и вернулась домой. Как стало известно «Комсомольской правде-Уфа», сейчас девочка с мамой и бабушкой.

- Мама ее жалеет о случившемся, божится, что такого больше не повторится, - рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Судьба малышки, которая в одном одеялке и без родных оказалась в больнице Кандров, никого не оставила равнодушным. Местные жители собирали ребенку одежду и детское питание, а потом отыскали через социальные сети и близких девочки.

Оказалось, что годовалая Радмила родом из Туймазов. Ее забрали в больницу от матери. Та, предположительно, находилась в нетрезвом состоянии, и крошке было опасно оставаться рядом с ней. Когда бабушка Радмилы узнала, что внучка находится в другом населенном пункте без вещей и детского питания, она сразу выехала к ней и забрала домой.

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