Бабушка годовалой малышки, которая оказалась одна в больнице в Башкирии, вышла на связь

СЕГОДНЯ 07:53 2019-01-14T07:57:03+03:00

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На днях в соцсетях появилась информация о маленькой девочке, которая оказалась одна в больнице села Кандры. Никто не знал имени и возраста малышки. Неравнодушные люди попытались найти близких ребенка через интернет и выяснили, что семья девочки живет в Туймазах.

Как стало известно «Комсомольской правде-Уфа», малышку зовут Радмила, ей всего год и 4 месяца. По словам источника, знакомого с ситуацией, ее доставили в больницу, так как мать девочки была, предположительно, в нетрезвом состоянии и ребенку было опасно находиться с ней рядом. В туймазинскую больницу малышку помещать не стали: там много больных детей, а иммунитет у Радмилы очень слабый.

- Девочка находилась на грудном вскармливании, жизнерадостная, тянется к общению, знает, что такое телефон, и даже умеет обижаться, - рассказывают о малышке те, кому удалось с ней пообщаться.

В итоге ребенок оказался в Кандрах. Первое время за ней присматривал медицинский персонал и молодые мамы, лежавшие в том же отделении. Сейчас к девочке едет ее бабушка.

- Бабушка нас сама нашла, она пенсионерка, все ещё работает, ведёт нормальный образ жизни. Сегодня она приедет в больницу и будет лежать с Радмилой, - рассказали «КП-Уфа» неравнодушные к судьбе девочки люди.

Когда малышку только доставили в больницу, у нее не было ничего, кроме одеяла. К счастью, нашлись сердобольные сельчане, которые привезли ей продукты и одежду. В данный момент ребенок ни в чем не нуждается.