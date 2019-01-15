2019-01-15T15:41:25+03:00
Происшествия

В следкоме Башкирии прокомментировали избиение полицейских следователями

Против страж порядка возбудили уголовное дело
Эльвина АПАРИНА
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В следственном комитете Башкирии прокомментировали инцидент между следователями и полицейскими, который произошел 14 декабря. Ранее сообщалось, что в отделе полиции по Демскому району следователи сломали руку дежурному.

В ведомстве сообщили, что в отношении начальника дежурной смены и оперативного дежурного возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).

Установлено, что в декабре двое следователей прибыли в отдел полиции с целью производства осмотра места происшествия – одного из помещений отдела полиции, в рамках проводимой ими доследственной проверки. Для участия в осмотре ими были привлечены двое понятых.

Двое страж порядка, зная, что это следователи, неправомерно применили физическую силу в отношении них. Одному из них даже были нанесены телесные повреждения.

- Впоследствии один из подозреваемых, с целью избежать уголовной ответственности представил фиктивную справку о якобы полученном телесном повреждении в виде перелома руки. В ходе следствия указанный факт был опровергнут, - сообщили в ведомстве.

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