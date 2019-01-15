Очередной скандал в башкирской полиции: следователи сломали руку полицейскому

СЕГОДНЯ 14:46 2019-01-15T14:56:12+03:00

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В башкирской полиции новый скандал – на этот раз следователей обвиняют в избиении страж порядка.

Как сообщает юрист Виталий Буркин, 14 декабря в прошлое года в вечернее время в отдел полиции Демского района Уфы ворвались четверо лиц в гражданской одежде (как потом выяснилось, один из них был следователем местного СК). Мужчины не предъявляя никаких документов, потребовали выдать им какие-то журналы служебной деятельности, стали хвататься за форменное обмундирование, а также бросили на стол рюкзак черного цвета.

Дежурному не повезло – из-за того, что он пытался оказать сопротивление, на него напали и сломали ему руку.

- Только когда прибыла группа ВО, нападавшие были вынуждены покинуть помещение отдела полиции, - пишет адвокат.

В МВД прокомментировали случившееся.

- По факту происшествия собственной безопасности МВД по РБ проведена служебная проверка. По ее результатам СУ СК РФ по Башкирии принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 286 УК РФ, - сообщили в пресс-службе.