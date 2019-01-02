Силовики Башкирии прокомментировал гибель уфимца в канун Нового года

2 Янв. 2019 2019-01-02T11:18:12+03:00

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Силовые органы Башкирии прокомментировал гибель уфимца, брат которого предположил, что его избили полицейские.

Напомним, что ранее от правозащитников поступила информация о том, что 31 декабря в Уфе погиб мужчина, которого якобы избили в уфимском отделении полиции. Свою версию событий юристам рассказал брат погибшего мужчины. Но оказалось, что жуткая история была не такой простой - пострадавшего избили еще до приезда в полицию.

По данным МВД Башкирии, 29 декабря погибший попытался украсть продукты и бутылку водки из магазина в Кировском районе Уфы. Продавцы заметили это, и вызвали сотрудников частного охранного предприятия.

- По записям камер видеонаблюдения установлено, что сотрудник охраны несколько раз ударил мужчину, - сообщили в пресс-службе силового ведомства.

После этого погибшего доставили в отделении полиции и составили протокол.

По данным следственного комитета, 31 декабря потерпевший скончался в своей квартире. Охранника, наносившего удары погибшему, задержали.

- По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть, возбуждено уголовное дело, - сообщили в Следкоме.

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