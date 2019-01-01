2019-01-01T22:37:38+03:00
Происшествия

Уфимец обвиняет полицейских в том, что они до смерти избили его брата

40-летний мужчина умер за три часа до нового года
Ирина Зимина
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31 декабря, за три часа до боя курантов, в Уфе в собственной квартире скончался 40-летний Андрей Тюняков. Его брат обвиняет в его смерти полицейских. Он уверяет, что стражи порядка избили его и изрезали ему руки после того, как задержали за нахождение на улице в нетрезвом состоянии.

Все началось 29 декабря, пишет правозащитница «Открытой России» Валентина Дехтяренко. Погибший в этот день вышел из своего дома в местный магазин рядом с садом имени Салавата Юлаева подвыпившим. Его задержали стражи порядка и доставили в отдел полиции. Со слов Дехтяренко, его выпустили оттуда в 23 часа, но перед этим избили и изрезали ему руки.

По пути домой мужчина встретил знакомого, рассказал ему об этом, но обращаться в больницу и писать заявление в правоохранительные органы не стал.

31 декабря дома Андрею резко стало плохо – мужчина понял, что не может самостоятельно передвигаться. Испуганная мать вызвала скорую, врач диагностировал перелом грудной клетки, но не госпитализировал больного, возможно, тот сам отказался. Вечером того же дня, в 21:30, Андрей скончался.

До своей кончины он успел рассказать матери, что в тот злополучный день, когда его задержали, двое полицейских избили его и кололи руки ножом.

Сейчас брат погибшего, Егор Игнатьев, планирует обратиться к правозащитным организациям. Он уверен, что Андрей скончался из-за травм, полученных в отделе полиции.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным Андрея и следит за развитием ситуации.

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