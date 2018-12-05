Вице-мэр Уфы Сынтимир Баязитов уходит в отставку
Вице-мэр Уфы Сынтимир Баязитов, курировавший в администрации гуманитарные вопросы, покидает свой пост.
- Замглавы администрации переходит на другую работу, - уточнил руководитель пресс-службы уфимской мэрии Марсель Байдавлетов.
Кто сменит 53-летнего чиновника на этом посту и где отныне будет трудиться Баязитов, пока не ясно.
Должность вице-мэра в уфимской горадминистрации он занял в 2008 году. До этого назначения он работал в сфере образования, последовательно возглавлял гимназию, управление образования Администрации г.Уфы и некоторое время был министром образования республики Башкортостан.
Напомним, что недавно с поста вице-мэра ушел Артур Хромец, отвечавший за строительный блок. Он тоже покинул администрацию ради другой работы.