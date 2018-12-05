Вице-мэр Уфы Сынтимир Баязитов уходит в отставку

5 Дек. 11:30 2018-12-05T11:30:30+03:00

Кто сменит 53-летнего чиновника, пока не уточняется Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Один из самых известных городских чиновников переходит на другую работу

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Вице-мэр Уфы Сынтимир Баязитов, курировавший в администрации гуманитарные вопросы, покидает свой пост.

- Замглавы администрации переходит на другую работу, - уточнил руководитель пресс-службы уфимской мэрии Марсель Байдавлетов.

Кто сменит 53-летнего чиновника на этом посту и где отныне будет трудиться Баязитов, пока не ясно.

Должность вице-мэра в уфимской горадминистрации он занял в 2008 году. До этого назначения он работал в сфере образования, последовательно возглавлял гимназию, управление образования Администрации г.Уфы и некоторое время был министром образования республики Башкортостан.

Напомним, что недавно с поста вице-мэра ушел Артур Хромец, отвечавший за строительный блок. Он тоже покинул администрацию ради другой работы.