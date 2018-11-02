Вице-мэр Уфы по строительству Артур Хромец подал в отставку

СЕГОДНЯ 10:14 2018-11-02T10:14:42+03:00

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Занимавший должность вице-мэра Уфы по строительству Артур Хромец подал в отставку, сообщает «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на собственные источники в администрации города.

По данным издания, чиновник написал заявление на увольнение и планирует в ближайшее время перебраться в Москву, где будет работать в крупной корпорации. Должность вице-мэра по строительству в уфимской горадминистрации он занял в декабре 2017 года. На этом посту он сменил Александра Филиппова, который на данный момент является фигурантом уголовного дела в связи с «аферой на миллиард».

Сам Артур Хромец и скандалах замечен не был. До своего назначения он работал в различных коммерческих структурах.