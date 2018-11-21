Строительство двух новых мостов в Уфе может оплатить Москва

СЕГОДНЯ 06:44 2018-11-21T06:46:21+03:00

Росавтодор положительно отнесся к такой идее

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Строительство двух долгожданных мостов в Уфе может оплатить федеральная казна. Такую возможность глава Башкирии Радий Хабиров обсудил сегодня, 20 ноября, с руководителем Росавтодора Андреем Костюком. Речь идет о мостах через Белую в створе улиц Интернациональной и Воровского. Хабиров предложил собеседнику рассмотреть заявки на федеральные субсидии по этим проектам.

Еще одно предложение касалось трассы Уфа-Аэропорт. Глава региона подал идею передать часть дороги от Бельского моста до развязки с М-5 в федеральную собственность.

Речь также шла о перспективах строительства Восточного выезда из Уфы и реконструкции дороги Уфа – Оренбург. Последнюю планируется расширить до четырех полос на участке, где она обходит Стерлитамак.

- Андрей Костюк положительно оценил озвученные инициативы и в целом поддержал позицию республики, - говорится на официальном сайте главы региона.

Напомним, что «Стратегия развития Уфы до 2030 года» предусматривает строительство в городе восьми новых мостов и нескольких развязок.