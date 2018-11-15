2018-11-15T06:18:29+03:00
Авто

В Уфе построят восемь мостов и несколько новых развязок

По крайне мере, об этом говорит «Стратегия-2030»
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жители города обсуждают «Стратегию развития Уфы до 2030 года». Документ уже доступен для ознакомления, а 28 ноября пройдут публичные слушания проекта.

Как отмечает «Башинформ», сама «Стратегия» предусматривает строительство восьми новых мостов и нескольких развязок.

Так, стратеги считают необходимым построить дорогу от ТЦ «Мега» до Кузнецовского Затона с мостом через Белую. Дорогу от аэропорта до Благовещенска с восточным обходом Уфы и мостами через реки. Дорогу, которая соединит Дему с Нижегородкой с мостом через Белую. Дорогу в створе улице Интернациональной с мостом через Белую и продолжением к поселку 8 марта. Путь от Затона до Северной промзоны с мостом через Белую, а также завершение глобального проекта «Восточный выезд из Уфы».

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