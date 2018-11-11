«Пригляди за моими детьми»: в Уфе от рака скончалась многодетная мама Надежда Сотникова

СЕГОДНЯ 22:41 2018-11-11T22:41:30+03:00

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4 ноября в столице Башкирии похоронили 42-летнюю мать троих детей Надежду Сотникову. Как ранее писала «Комсомолка», женщина боролась с онкологией. К сожалению, болезнь оказалась сильнее, и уфимка умерла, так и не сумев собрать деньги на лечение в европейской клинике. Ей требовалось собрать 600 тысяч рублей, но метастазы пошли во всему организму уфимки.

Надежда являлась матерью-одиночкой, у нее осталось трое детей.

В последнем разговоре с «Комсомолкой» в конце сентября Надежда уверяла, что обязательно встанет на ноги ради своих детей, хотя уже не ходила.

- Надя чувствовала, что скоро болезнь возьмет свое. Две недели назад до кончины говорила мне: "Я держалась, как могла, пригляди за детьми", - рассказывает ее подруга.

Напомним, что о своей болезни Надежда узнала в 2016 году – у нее диагностировали рак левой молочной железы четвертой стадии.

"Комсомольская правда" приносит искрение соболезнования родным женщины.