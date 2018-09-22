«Я очень хочу жить»: 42-летняя Надежда Сотникова из Уфы два года борется со страшной болезнью

СЕГОДНЯ 21:53 2018-09-22T21:54:46+03:00

Изменить размер текста: A A

42-летняя уфимка Надежда Сотникова узнала о своей болезни в 2016 году. Женщине поставили страшный диагноз – рак левой молочной железы четвертой стадии. К тому же у нее есть еще и сопутствующая болезнь – сахарный диабет. Все эти два года она борется с недугом и не теряет надежды его победить.

На сегодняшний день Надежде очень плохо, уже вторую неделю она лежит в постели и не встает. О своем состоянии она рассказывает в социальных сетях.

- Сейчас у меня очень тяжёлое состояние. Очень высокий билирубин, больницы наши в Уфе только еле поддерживают меня в некотором облегчённом состоянии: обезболивание, промывание крови капельницами и другие препараты. Этого даже на сутки не хватает. И наступает мучение: сильные боли в костях, в подреберьях, везде, где можно. Ходить я не могу уже вторую неделю, у меня скопилась жидкость в брюшной полости, от чего я задыхаюсь. Не могу кушать, не могу себя обслуживать. Очень трудно и физически, и морально. Врачи надежды никакой не дают. Только доктора из московской клиники обещают, что они со всем справятся и подготовят меня к химиотерапии печени, что не могут сделать в Уфе, - рассказывает Надежда. - Я очень хочу жить.

Так выглядит Надежда сейчас.

Семье требуется 600 тысяч рублей. Медлить ни в коем случае нельзя – метастазы пошли по всему организму.

Реквизиты карты:

Карта Сбербанк бабушки Надежды, проживает вместе с ней

2202 2005 2018 9281

Лидия Алексеевна Балахонцева

Или по номеру телефона, привязан к карте этой 89871062950

Карта Сбербанка:

6390 0206 9053 8925 90

или по номеру телефона, привязан к

89273382846 Сотников Никита Алексеевич (сын)